Соседи Японии встревожены ее планами сбросить воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан

Соседи Японии, включая, в первую очередь, Китай, очень обеспокоены планами Токио сбросить в Тихий океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима». Окончательное решение по этому вопросу примет генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (IAEA) Рафаэль Гросси. Он прилетает завтра в Японию открывать представительство Атомного агентства и намерен встретиться с японскими официальными лицами, включая главу МИД Японии Йошимасу Хаяши, и обсудить сброс воды. Свое решение о сбросе воды в океан планирует в ближайшие дни вынести и японский атомный регулятор.

В случае положительного решения IAEA атомная энергетическая компания Tokyo Electric Power Co. начнет сбрасывать в Тихий океан радиоактивную воду из Фукусимы, где в 2011 году произошло сильное землетрясение. Оно спровоцировало аварию на АЭС, сопоставимую по масштабам с аварией в Чернобыле. Всего планируется сбросить порядка 1,3 млн м³ воды. Этого объема воды достаточно для наполнения 500 бассейнов с 50-метровыми дорожками, сообщает Bloomberg.

Статья по теме: Россия обеспокоена планами Японии по сбросу вод с АЭС «Фукусима-1»

Японцы успокаивают соседей. Они утверждают, что сброс воды безопасен, потому что его уже неоднократно делали АЭС в других странах, и что он будет проведен в полном соответствии с международными правилами техники безопасности. Правда, таких огромных объемов воды с тритием, радиоактивным изотопом водорода, имеющим период полураспада немногим более 12 лет, в реки и океаны еще никто не сбрасывал. Сброс воды необходим, потому что совсем скоро ее негде будет хранить.

Япония вместе с рядом других стран решила пересмотреть решение об отказе от атомной энергии и намерена вновь запустить атомные станции, закрытые после аварии на Фукусиме. Правда, к самой Фукусиме это не относится. О возобновлении ее работы речь не идет.

Соседи Японии несмотря на заверения Токио о полной безопасности сброса воды сильно встревожены. Тихий океан, как заявил в июне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, не является «японской канализацией». Он назвал сброс зараженной воды в океан на пресс-конференции в Пекине «неэтическим и незаконным» мероприятием и подчеркнул, что это может привести к заражению всей планеты.

Соседи Японии, кстати, уже начали готовиться к сбросу. В Южной Корее, к примеру, резко выросли продажи морской соли. Корейцы запасаются солью впрок, опасаясь, что после сброса использовать ее будет опасно. И хотя официальный Сеул пока молчит и не выражает озабоченность, опрос, проведенный в мае японской газетой Yomiuri и корейским изданием Hankook Ilbo, показал, что 84% респондентов выступают против сброса. В прошлую субботу в Сеуле состоялась демонстрация протеста, в которой участвовали до 100 тысяч человек.

С просьбой отменить сброс воды в океан обратился к Токио и Форум Тихоокеанских островов (PIF), международная организация, состоящая из 18 тихоокеанских стран, включая Австралию и Новую Зеландию. В случае получения разрешения от IAEA Япония начнет постепенно сбрасывать воду с тритием уже летом несмотря на то, что пляжи заполнены отдыхающими. Вода сейчас находится приблизительно в тысяче металлических резервуаров, которые будут полностью заполнены в феврале-июне 2024 года. Хранить воду на суше рискованно, потому что Япония находится в сейсмоопасной зоне. Перед тем, как сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан, Tepco будет смешивать ее с морской водой, чтобы снизить концентрацию трития намного ниже всех международных и японских норм безопасности.