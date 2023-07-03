Цены на газ могут взлететь до неожиданных высот

Цены на природный газ в США снизились на 37% за полугодие, подсчитали в Investing.com. Но поскольку фьючерсы на топливо демонстрируют лучшую месячную доходность за год, трейдеры более оптимистично смотрят на второе полугодие. Сейчас в большинстве страну летняя жара начинает стимулировать рост спроса на кондиционирование помещений за счет газа.

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Самый активный августовский фьючерс на газ на Нью-Йоркской товарной бирже Henry Hub подорожал на 9,7 цента, или на 3,6%, до 2,7980 доллара за ММВTu (миллион британских тепловых единиц, что соответствует 28, 52 кубометров природного газа). За неделю фьючерсы на газ выросли на 2,5%; за месяц — на 24%, в то время как за квартал они подорожали на 26%. Однако за год фьючерсы на газ на хабе показали убыток в 37%.

«Быкам» удавалось удерживать рынок в плюсе большую часть июня, несмотря на неоднозначные погодные тенденции.

Хотя летняя погода в США не достигла своей обычной температуры, спрос на охлаждение растет с каждым днем, особенно в Техасе. Это привело к осознанию трейдерами того, что более высокие ценовые минимумы более вероятны, чем новые минимумы. Самый низкий показатель за первый месяц, достигнутый Henry Hub на этой неделе, составил 2,138 доллара против минимума в 2,136 доллара, наблюдавшегося в начале июня.

Опубликованный на прошлой неделе отчет Управления энергетической информации США показал прирост на 76 млрд кубических футов за последнюю неделю до 23 июня. Это меньше, чем прогнозировали отраслевые аналитики (на 83 млрд куб. м). Но общий объем газа, находящегося в американских хранилищах, составил 2,239 трлн кубических футов. И это примерно на 14,6% выше среднего показателя за пять лет.

Тем временем в Европе ситуация развивается более динамично. В ЕС биржевые цены на газ по итогам торгов в пятницу, 30 июня 2023 года, увеличились на 7%, до 425 долларов за тысячу кубометров. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 400 долларов (+0,5%). Ценовой минимум пятницы составил 380,3 доллара (-4,5%), ценовой максимум — 428,8 доллара (+7,7%). Последние фьючерсы торговались по 425,1 доллара (+6,7%).

Консервативный прогноз

После временного спуска в район 360 долл. котировки вновь пошли в рост, но пока не дают повода ожидать устойчивого тренда, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Запасы газа в европейских ПХГ продолжают пополняться и постепенно подбираются к уровню заполненнности в 80%. Погодные условия поддерживают ограниченное потребление газа и достаточно высокий уровень выработки электроэнергии на ветряных электростанциях. Спред с азиатским газовым бенчмарком сузился и пока не дает повода ожидать ужесточения конкуренции за СПГ», — говорит эксперт.

Так или иначе, указывает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова, цены на газ на европейском хабе TTF держатся выше 400 долл./1 тыс. куб. м, демонстрируя уверенный рост последние несколько дней. Погодные условия в Европе способствуют росту расхода электроэнергии на кондиционирование воздуха, плюс сохраняются перебои в работе норвежских газопроводов. Аналогично в связи с жаркой погодой растет спрос на электроэнергию для кондиционирования в Азии.

«Это может способствовать развитию конкуренции за газ, а значит и подстегнуть дальнейший рост цен. Ключевым будет III квартал, когда начнется сезон отбора газа из хранилищ и будет приближаться новый отопительный сезон. Тем не менее, учитывая высокий уровень запасов в ПХГ Европы на текущий момент мы считаем, что среднегодовые цены на газ останутся в районе 450-500 долл./1000 куб.м. При этом локальные пики, конечно, не исключаются», — говорит аналитик.

Сверхамбициозный прогноз

Тем временем утром в понедельник, 3 июля, ситуация на рынке складывается в пользу «быков», отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Сегодня фьючерсный контракт TTF USD/1000M3 открылся с гэпом +5,2%, достигая отметки 447 долл. за тысячу куб. м. Однако, считает он, уже в самое ближайшее время нужно ждать закрытиz сегодняшнего утреннего гэпа и тестированиz зоны поддержки 423- 430 долл. за тысячу кубометров.

Июнь, констатирует эксперт, был позитивным для котировок природного газа в Европе (+62% за месяц). Прошлый месяц уверенно можно назвать высоко волатильным: он показал удвоение стоимости к 15 июня от минимальных значений в начале июня. Сейчас сложно сказать что-то определенное в части изменения тенденции, но попытка отскока от локальных минимумов продолжается.

Основные причины роста цена на природный газ в Европе следующие, рассказывает Сергей Чеврычкин. Первые две хорошо известны: жаркая погода с ростом спроса на энергию для кондиционирования, и решение правительства Нидерландов закрыть 1 октября газовое месторождение в Гронингене. Это месторождение является крупнейшим в Европе, и на пике его использования там добывалось более 50 млрд. куб. м газа в год.

На третьем месте, по словам Чеврачкина, закрытие трейдерами коротких позиций. Он полагает, что основная часть негативных для цен событий отыграна, в том числе высокий уровень запасов газа в Европе, который по последним данным составлял 76,42% (на 16% выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет) по информации Gas Infrastructure Europe.

Дополнительным фактором продолжения роста стоимости «голубого топлива» является спрос со стороны Китая. Возможно, предполагает эксперт, что в 2023 году Китай выйдет на первое место в мире по импорту СПГ. По последним данным, китайские компании заключают больше долгосрочных сделок по сравнению с другими странами. Активизация покупок происходит после того, как Китай столкнулся с нехваткой топлива. Согласно подсчетам Bloomberg, в этом году 33% подписанных долгосрочных объемов СПГ были отправлены в Китай.

Технический анализ говорит о сохранении нисходящего тренда, считает Сергей Чеврычкин. Но коррекционная сетка по Фибоначи указывает на имеющийся потенциал восходящего движения. Ценовой анализ графика подсказывает, что котировки природного газа в Европе вполне могут достичь зоны сопротивления 1 000-1200 дол. за тысячу кубометров — более чем вдвое выше нынешних значений.