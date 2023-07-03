Гендиректор соцсети «ВКонтакте» и вице-президент по технологиям и разработке VK покинули холдинг

Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке холдинга VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь приняли решение уйти из компании.

Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что с 3 июля соцсетью будет руководить коллегиальный орган — управляющая команда, в которую войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте». Они будут отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений соцсети.

«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — приводятся слова гендиректора VK Владимира Кириенко.

Сообщается, что Краснова и Тоболь решили «заняться собственным проектом».

Кириенко поблагодарил обоих за достижение высоких аудиторных показателей соцсети, и запуск таких знаковых для нее продуктов, как «Клипы», «Видео», «Звонки», «Знакомства» и NFT.