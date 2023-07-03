В Германии в июне резко упала активность в производственном секторе

Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Германии существенно снизился. Причем снижается он уже пятый месяц подряд. От снижений предыдущих четырех месяцев июньское снижение отличается масштабом. Производственный PMI снизился максимально за более чем трехлетний период. Снизились как собственно объем производства, так и количество новых заказов.

PMI в производственном секторе ФРГ особенно важен для определения состояния первой экономики Европы, потому что производство составляет почти пятую часть (20%) немецкой экономики. PMI в первом летнем месяце снизился до 40,6. В мае, напомним, индекс был намного выше - 43,2. Ниже уровня в 50 пунктов, который разделяет рост экономики от спада, PMI в производственном секторе находится уже год, с июля 2022 г.