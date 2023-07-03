В Германии в июне резко упала активность в производственном секторе

Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Германии существенно снизился. Причем снижается он уже пятый месяц подряд. От снижений предыдущих четырех месяцев июньское снижение отличается масштабом. Производственный PMI снизился максимально за более чем трехлетний период. Снизились как собственно объем производства, так и количество новых заказов.
PMI в производственном секторе ФРГ особенно важен для определения состояния первой экономики Европы, потому что производство составляет почти пятую часть (20%) немецкой экономики. PMI в первом летнем месяце снизился до 40,6. В мае, напомним, индекс был намного выше - 43,2. Ниже уровня в 50 пунктов, который разделяет рост экономики от спада, PMI в производственном секторе находится уже год, с июля 2022 г.
В конце второго квартала многие немецкие производственные компании сообщили о более сильном, чем прогнозировалось, спаде производства. Главной причиной подавляющее большинство экономистов считают неуклонное снижение спроса.
«Вне всякого сомнений, ситуация в производственном секторе (Германии) ухудшилась,- объясняет главный экономист гамбургского банка Commercial Bank AG Сайрус де ля Рубия.- Однако это еще не обвал экономики».
Экономист также обратил внимание на снижение количества новых заказов, достигшее в последнее время высокого уровня, и на то, что работодатели в производственном секторе еще не начали увольнять сотрудников. Несмотря на это ожидания по объемам производства по итогам года опустились до минимального уровня с ноября прошлого года. Участники опросов из производственных компаний называют множество препятствий на пути роста экономики, кроме падения спроса.
В целом, данные по PMI в производственном секторе свидетельствуют о резком росте вероятности прихода рецессии в этот сектор, отметил де ля Рубия.