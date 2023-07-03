Глава Минфина объяснил рост расходов федерального бюджета

Расходы федерального бюджета в 2022 году оказались на 6,4 трлн рублей больше, чем в 2021-ом. Такой рост обусловлен «масштабными мерами поддержки граждан и экономики, направленными на обеспечение развития экономики в условиях внешнего санкционного воздействия», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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«В 2022 году была проведена внеочередная индексация на 10% с июня 2022 года МРОТ, прожиточного минимума, пенсий неработающим гражданам. Реализованы мероприятия по поддержке рынка труда. В 23 раза по сравнению с 2016 годом увеличилась численность получателей детских выплат нуждающимся семьям: выплаты получили семьи с 11,5 млн детей от 8 до 17 лет включительно», — цитирует пресс-служба Силуанова.

В целом, исполнение бюджета по расходам в 2022 году составило 97,5% к уточненной росписи, что является самым высоким показателем за последние шесть лет, подчеркнул министр.

«Бюджетный стимул, который был произведен в прошлом году, сработал. Соответствующие расходы увеличились почти на 6 трлн рублей. Дефицит бюджета сложился на уровне 3,3 трлн рублей, или чуть больше 2% ВВП. При том, что мы в конце года направили значительные объемы расходов на авансирование социального фонда – эта сумма составила 1,5 трлн рублей. Тем самым мы создали запас прочности на текущий год, чтобы более оперативно распоряжаться финансовыми ресурсами», — пояснил Силуанов.

Дефицит бюджета, по его словам, покрывался за счет средств ФНБ. Всего из Фонда национального благосостояния на эти цели было направлено почти 3 трлн рублей, из которых 772 млрд рублей – отсрочки по страховым взносам, которые были предоставлены предпринимателям для поддержки оборотных средств.

