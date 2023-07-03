Госдолг России за год вырос на 1,9 трлн рублей

Государственный долг РФ в рублевом эквиваленте вырос за 2022 год на 1,9 трлн рублей, до 22,82 трлн рублей. Из них 18,78 трлн рублей приходится на внутренний долг (+13,9% за год) и 4,04 трлн рублей — на внешний (-8,9% за год). Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

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«В 2022 году государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 897,7 млрд рублей, или на 9,1%, и в рублевом эквиваленте составил 22 819,5 млрд рублей (14,9% ВВП), в том числе государственный внутренний долг Российской Федерации увеличился на 2 294,5 млрд рублей, или на 13,9%, и составил 18 781,0 млрд рублей. Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 млрд рублей, или на 8,9%, и составил 4 038,6 млрд рублей», — сообщили в Счетной палате.

Отношение общего госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6%, до 14,9%. При этом расходы на его обслуживание выросли до 1,33 трлн рублей (с 1,08 трлн рублей в 2021 году).

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил, что общий объем долга «сохранился на минимальных значениях». Он назвал это большим преимуществом, поскольку удалось даже при увеличении заимствования обеспечить стабильность на финансовых рынках.

