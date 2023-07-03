Как вырастить в себе лидера

– Как вы попали в этот бизнес и почему остались? Как получилось так, что вы связали свою жизнь с сетевым маркетингом?

– В этот бизнес попал из-за продукта, который порекомендовали моей маме для восстановления после операции. Начал разбираться в тонкостях, чтобы понимать, как и чем кормить маму. Изначально я не собирался заниматься этой деятельностью, так как не видел в этом серьезного бизнеса. Считал, что это простой и понятный заработок, но не перспективный – люди покупают дешевле и дороже продают. Но выяснилось, что можно построить многомиллионный бизнес в разных странах, да еще лишенный недостатков традиционного бизнеса, которым я тогда занимался.

– Что не так в традиционном бизнесе?

– В бизнесе я постоянно сталкивался с тем, что самые лучшие кадры набирались опыта и уходили, чтобы организовать свой бизнес. По сути, становились конкурентами. В традиционном бизнесе региональная экспансия и выход за рубеж – тяжелый процесс. И государство в этом не помощник, все приходится делать самостоятельно.

Кроме того, само развитие связано с постоянно увеличивающимися инвестициями. Ты прямо головой чувствуешь потолок в росте, в перспективах, а также дыхание конкурентов, готовых воспользоваться любой заминкой или ошибкой.

– А в сетевом не так?

Сетевой бизнес, если в нем разобраться и выбрать компанию-партнера по критериям стабильности и надежности, как банк выбирают, превосходит традиционный по соотношению затрат и доходов. Кроме того, необходимо понимать, что в сетевом бизнесе нужно быть предпринимателем, вы не работник и не служащий. И сколько бы не зависело от компании-партнера, в конечном итоге к успеху приводит личная целеустремленность, адаптивность и энергичность. Я увидел, что сетевой бизнес более эффективен по сравнению с традиционным. Ведь важно не только то, сколько ты зарабатываешь, но и сколько усилий ты при этом вкладываешь.

– Что для вас конкретно компания, в который вы строите свой бизнес и почему именно ее вы выбрали?

– Компания — это для меня партнер. Производитель, поставщик, а также помощник в развитии моего бизнеса в других регионах и странах.

Выбирая компанию, я выбираю идею бизнеса, продукт. И самое главное, я выбираю маркетинг-план. Обычно на старте предприниматели, приходящие в сетевой бизнес, и тем более людям с окладом, этого не понимают.

А маркетинг-план не показывает денег, как некоторые думают. Он показывает условия взаимоотношений между начинающими предпринимателями и успешными лидерами, что намного важнее в перспективе.

Свою компанию-партнера Coral Club я выбрал потому, здесь главное — это продукт и его уникальные свойства. А деньги – это результат того, какому количеству людей ты помог. Во-вторых, компания обладает реальным товаром, в который я верю. И, в-третьих, имеет она имеет сбалансированный маркетинг-план.

В традиционном бизнесе есть владелец или владельцы, а также наемный персонал.

В сетевом – наемный персонал есть у компании-партнера, в сети мы все частные предприниматели. То есть в сетевом нет административного рычага. Я не могу уволить кого-то из своей сети или лишить дохода. Нужно быть реальным лидером, а не назначенным.

– Что мешает людям добиться успеха в целом и в МЛМ-бизнесе? Что самое сложное в сетевом маркетинге?

Добиться успеха мешает, во-первых – отсутствие амбиций. Когда нет желания быть лучшим в своем деле на уровне учреждения, города, региона, страны или мира. Когда нет мечты, которая вела бы по жизни. Ради которой хочется принимать решения, радостно подрываться с утра и счастливо ложиться спать в ожидании нового дня.

Во-вторых – это непонимание силы человека. Человек – самое слабое живое существо на планете и выжил только благодаря тому, что научился делать что-то сообща. Не интеллект, а способность договариваться вывели человечество вперед. Без этого «ума палата, ключ потерян!».

Философия предпринимательства – это решать проблемы людей, выявлять их потребности и удовлетворять их. Приносить ценность на рынок, а деньги как следствие. И если мы хотим получать много денег и в течение длительного времени, то наша ценность должна отражать потребность большого количества людей на долгий период.

– Чтобы построить большую прочную структуру, человеку нужно обладать определенными качествами. Какие качества, знания и умения, на ваш взгляд, наиболее важны для этого?

Самостоятельным можно сделать только того, кто захотел таким стать. То есть сначала отобрать того, кто ради цели готов преодолеть страхи. Отобрать, проверив на маленьких преодолениях. Далее следовать простому правилу: делаю я, ты смотришь и наблюдаешь, затем мы делаем вместе. На следующем этапе делаешь ты, я наблюдаю, и в итоге – ты работаешь самостоятельно.

Также важно замечать и отмечать профессиональный рост человека, поднимать его самооценку и планку достижений.

– Что может ожидать новичка, который задумал достичь того же положения в своей компании?

Новичок может столкнуться с тем, что с первого раза – не получится. Либо получится, но потом не будет продвижения. Это называется пройти свою пустыню. И чем больше цель, тем длиннее пустыня. Это проверка жизни – действительно ли ты хочешь того, чего хочешь.

Лидером может стать каждый. Есть люди, у которых есть исходные качества, но они их не развивают. Или развивают только эго и решение задач за счет людей. У других совсем нет лидерских качеств, но есть вдохновляющее окружение. Либо они занимаются спортом, или растут в других подобных системах, где учат ставить цели, достигать их, понимать, что каждый участник влияет на успех команды. И в такой системе люди либо усиливают друг друга, либо гасят успех другого.

– Вы как-то развивали свои лидерские качества?

– Тот факт, что можно развить лидерские качества, подтверждает мой собственный опыт. У меня их совсем не было. Еще со школьных времен мой отец, дед и другие наставники по жизни это замечали. Меня любили, ко мне нормально относились, но мое мнение не обладало каким-то весом, точнее вес был нулевой. Как-то в разговоре с дедом он спросил меня: «Сколько у тебя людей, для которых твое мнение важно? Тех, кто будет готов сделать то, что ты скажешь». И я понял тогда, что нет таких людей. Я был обычным, одним из многих.

Поэтому я стал развивать внимательность и память. Слушал кто что говорит, о чем говорит, что его волнует, чего он хочет.

Во-вторых, я стал развивать навык аргументации позиции исходя из целей и задач коллектива, а не ресурсов и эмоций.

В-третьих, я стал более сознательно подходить к занятиям спортом. В детстве отсутствие быстрых результатов убивало во мне мотивацию и дисциплину. Позже я научился иному подходу: когда мотивация падала, я стал прокручивать в голове будущее, то, ради чего я это делаю. И мотивация возвращалась, хотя результатов еще не было видно.

В-четвертых, роль наставников в жизни. Все люди, которым я хотел подражать и с которых хотел брать пример, все они, как один, были благодарны кому-то. И лишь выскочки говорили – это только мои заслуги.

В-пятых, я стал учиться вести диалоги с пользой для собеседника. Я и сейчас продолжаю это делать, и думаю с каким чувством и знаниями после разговора со мной уйдет собеседник. И, конечно, я учусь распознавать эмоции и чувства собеседника, а также прислушиваюсь к своему состоянию.