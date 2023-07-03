Каждый второй вклад: в ВТБ назвали самый популярный депозит

В апреле-июне 53% депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты на срок шесть месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доля выросла на 23% за счет отказа клиентов от краткосрочных вкладов, при этом средний чек депозита не изменился и составил около 567 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Российские вкладчики постепенно меняют стратегию своих сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом клиентов пользовались инструменты сроком на 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода», — сообщили в ВТБ.

Доля среднесрочных депозитов (шесть месяцев) во втором квартале прошлого года составляла 30%, краткосрочных (три месяца) — 62%. В этом году доля первых повысилась до 53%, вторых — снизилась до 32%. Доля «длинных» вкладов в апреле-июне составила 15%, увеличившись за год на 7%.

«Депозиты в рублях остаются одним из самых востребованных способов вложения средств среди российских вкладчиков. При этом население предпочитает диверсифицировать свои сбережения, сочетая несколько банковских продуктов. Наибольшей популярностью пользуется комбинация депозита и накопительного счета, который позволяет получать доходность на остаток средств, а также снимать и вносить деньги в любой момент», — отметила начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.

