Медведев напомнил про цели спецоперации, связанные с недопущением членства Украины в НАТО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что Москва добьется устранения угрозы присоединения Украины к НАТО, несмотря на указания Запада на «необходимость "мощного сигнала" об участии киевского протектората в Североатлантическом альянсе».

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Об этом Медведев написал в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Наша цель проста — устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе», — говорится в публикации.

«Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России», — пояснил зампред Совбеза РФ.

По мнению Медведева, 2022-2023 годы войдут в историю как «время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке», прямым следствием которого стало начало спецоперации на Украине, на проведение которой РФ пошла ради защиты суверенитета и безопасности миллионов граждан.

Он отметил, что «тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира», будет усугубляться, и эта фаза противостояния продолжаться очень долго. «Противостояние продлится десятилетия. Один из способов его разрешения — третья мировая война. Но он очевидно плох», — написал Медведев, напомнив про угрозу ядерного конфликта.

Альтернативным сценарием он назвал «поиск труднейших компромиссов на протяжении длительного срока». Такой вариант предполагал бы создание «нового уважительного миропорядка, который будет основан на балансе интересов всех стран», на что «уйдут годы, возможно, десятилетия».

В качестве третьего пути «выхода из фазы тотального противостояния» Медведев видит попытки найти «разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России». По словам зампреда СБ, это возможно при условии, что интересы России будут учтены «в максимальной степени». «Никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский», — подчеркнул Медведев. Итоги противостояния необходимо будет закрепить в документе подобном Хельсинскими соглашениям 1975 года, добавил он.

«В-третьих, вполне вероятно, потребуется аккуратная пересборка ООН и иных международных организаций», — предположил Дмитрий Медведев. Он уточнил, что это возможно лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности.

Политик отверг все утверждения недоброжелателей Москвы о том, что Россия находится в изоляции. «Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции. Замаячил конец эпохи всемогущего доллара. На повестке дня переход на национальные и цифровые валюты», — написал зампред Совета Безопасности, указав также на то, что рост производства в России намного выше, чем в Европе, в то время как инфляция существенно меньше, чем в западных странах.