Минтруд РФ представил законопроект об увеличении МРОТ на 18,5%

На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов опубликован для общественного обсуждения законопроект Минтруда об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года.

Также ведомство предлагает с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%.

«Если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установить величину этого соотношения на уровне не ниже 48%», — цитирует «Интерфакс» пояснение пресс-службы ведомства.

По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда ведется по поручению президента.

«С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%», — сказал министр.

Подчеркивается, что увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд руб., из внебюджетного сектора — 47,4 млрд руб.

В Минтруде напомнили, что на 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 руб., на 1 января 2022 года — 13 890 руб., на 1 января 2023 года — 16 242 руб., с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 руб.

О том, что минимальный размер оплаты труда в России будет повышен на 18,5% с 1 января 2024 года, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил президент РФ Владимир Путин.