Нефть Urals за месяц немного прибавила в цене

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в июне составила $55,28 за баррель. Это на 3,6%, или на $1,94 выше, чем в мае ($53,34), но в 1,58 раз ниже, чем в июне 2022 года ($87,25 за баррель). В январе-июне текущего года средняя цена Urals сложилась в размере $52,17 за баррель, говорится на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2023 года сложилась в размере $55,28 за баррель, что в 1,58 раз ниже, чем в июне 2022 года ($87,25 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила $74,71», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, дисконт к Brent уменьшился до $19,43 за баррель (в мае $22,18). Предельный дисконт Urals к Brent установлен в июне на уровне $28, начиная с июля — $25. Так как сейчас фактический дисконт меньше предельного, налогообложение будет происходить по фактической цене Urals.

По данным Минфина, в январе-июне текущего года средняя цена российской нефти сложилась в размере $52,17 за баррель (в январе-июне 2022 года – $84,09 за баррель). В январе текущего года Urals стоила в среднем $49,48 за баррель, в феврале — $49,56, в марте — $47,85, в апреле — $58,63, в мае — $53,34.

