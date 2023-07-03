Неожиданностей две: решение по нефти и поведение акций Сбера

Главной неожиданностью сегодняшнего дня стали (вполне возможно - скоординированные) шаги России и Саудовской Аравии на нефтяном рынке. Саудиты объявили, что продляют на август добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. А вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия снизит в последнем месяце лета объем экспортных поставок на 500 тыс баррелей в сутки.

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Очень здравое решение не сокращать добычу, а уменьшить экспорт, вероятно, вызвано желанием не только повысить (или хотя бы удержать на нынешнем уровне) мировые цены на нефть, но и нарастить предложение топлива на внутреннем рынке, тем самым снизив цену на него в разгар уборочной кампании.

Нефть на эти действия двух крупнейших участников картеля ОПЕК+ отреагировала достаточно сдержанно, подорожав всего на полпроцента - до чуть менее $77 за баррель. Нефтяные трейдеры по-прежнему боятся увидеть профицит предложения на мировом рынке с учетом того, что США продолжают распускать свои стратегические запасы.



По некоторым предположениям, уже осенью Штаты вынуждены будут скупать нефть, восполняя потраченные резервы. В противном случае страна будет чувствовать себя уязвимо в том числе и в военном плане, а оппоненты президента Джо Байдена в новой предвыборной гонке будут ставить ему в вину «разбазаривание» резервов, которое так и не привело к существенному падению мировых цен на энергоносители.

Пока же нефть остается в коридоре $72-77 за баррель, и нужны очень весомые драйверы для выхода из него.

Акции отечественных нефтяных компаний отторговались разнонаправленно. Для нефтяников более выгодно продавать нефть на внешний рынок, нежели поставлять бензин и дизельное топливо аграриям и остальному населению.

На треть процента вырос «Лукойл», откликнувшись на рост стоимости своей продукции в мире

Прошла долгожданная фиксация прибыли по бумагам «Сургутнефтегаза». Обыкновенные акции подешевели на 1,9%, а привилегированные - на 2,4%. Среднесрочный тренд по этим ним остается восходящим.

Сильно удивила «Роснефть». В течение дня бумага потихоньку подрастала, но в последние два часа по ней прокатилась волна распродаж, опустившая цену на 1,2% относительно уровня закрытия пятницы. Возможно, из бумаги в преддверии отсечки реестра под выплаты дивидендов вышел какой-то крупный инвестор. На вечерних торгах «Роснефть» стала отыгрывать потери.

Но больше всех удивил Сбер. На дневном графике акций крупнейшего российского банка явно прорисовывалась фигура технического анализа «сходящийся треугольник». По правилам рынка, в подавляющем большинстве случаев она пробивается вниз. Так что был большой риск падения котировок на 5-10%.

Однако сегодня акции Сбера выросли на 1,8%, пробив «треугольник» вверх. Завтрашний день покажет, был ли это ложный пробой, или «медвежья» фигура разрушена.

В тоже время динамика акций Сбера и ВТБ (+1,1%) «лучше рынка» может свидетельствовать о некотором всплеске инвестиционного оптимизма, который в ближайшие дни выльется в слабый рост Индекса Мосбиржи.

Но большинство экспертов не ждет сильного подъема котировок российских акций. На рынке ожидают коррекцию и есть устойчивое мнение, что позиции по акциям лучше потихоньку сокращать, чтобы в конце лета – начале осени купить акции подешевле.

Настоящие горки волатильности наблюдались сегодня в рубле. С самого открытия рынка спекулянты стали сбрасывать доллар, который в пятницу вечером уперся в техническую преграду. Однако уже к обеду рубль растерял все утренние завоевания, что не помешало ему к закрытию торгов отвоевать у «американца» процент стоимости. Последняя сделка прошла сегодня по котировке 88,7 руб. за доллар.

Фундаментальные факторы сейчас играют против российской валюты.

«Ослаблению рубля по-прежнему способствует дисбаланс спроса на иностранную валюту и ее предложения. Он вызван, с одной стороны, недостаточным притоком валюты на внутренний рынок из-за сокращения экспортной выручки. С другой, восстановлением импорта до уровней двух-трехлетней давности», - пишет в своем обзоре эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

На фондовом рынке никакое движение не бывает без коррекций. Поэтому в ближайшее время рубль вполне может укрепиться. Спекулянты уже начали фиксировать заработанную на ослаблении рубля прибыль. Сейчас к ним могут присоединиться крупные экспортеры, которые начнут создавать запас рублей, пользуясь выгодным для них курсом.

Ближайшей целью снижения пары доллар-рубль является район 85, который ранее долго не пускал пару вверх.