Новак объявил о добровольном снижении поставок нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Россия добровольно сократит в августе поставки нефти на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) дополнительно к уже объявленным объемам сокращения добычи, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. В то же время Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с.

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«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — цитирует пресс-служба правительства Новака.

В марте было принято решение о добровольном сокращении в России добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, затем срок продлили до конца года. Новое решение касается именно экспорта, а не добычи.

В это же время власти Саудовской Аравии объявили о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с. Изначально такое решение было рассчитано на июль. В августе, как и в июле, объем добычи нефти в этой стране составит 9 млн б/с. Это сокращение идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства нефти на 500 тыс. б/с и может быть продлено на более длительный срок, оговаривается в заявлении минэнерго Саудовской Аравии.

