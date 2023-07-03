Правительство поручило регионам к 1 октября разработать программы по развитию беспилотников

Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС).

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Об этом на заседании президиума профильной правкомиссии заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает пресс-служба российского кабмина.

«Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры», — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

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Белоусов уточнил, что в каждом субъекте необходимо назначить должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС. Также, по словам первого вице-премьера, необходимо разработать перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных БПЛА.

«Проведена предварительная оценка потенциальной ежегодной потребности регионов в гражданских беспилотниках — 5678 машин различных типов на сумму свыше 50 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации полетов БАС на всей территории РФ реализована система «Цифровая платформа», которая будет интегрирована с порталом Госуслуг; до 2028 года все региональные аэродромы планируется оснастить средствами для обнаружения и противодействия противоправному применению БАС.

Первый вице-премьер напомнил, что БАС широко применяются в ряде стран в таких сферах, как зондирование Земли, обработка геопространственных данных, кадастровые работы, мониторинг объектов сельского хозяйства и посевных площадей, отслеживание состояния лесов и предупреждение пожаров, а также контроль линейных объектов и доставка грузов.

Утвержденная на минувшей неделе правительством РФ стратегия развития беспилотной авиации предполагает постепенный рост российского рынка беспилотных авиационных систем до уровня около 1 млн единиц в год и постепенное увеличение рыночной доли российских производителей с 50% до 80%.