В течение последних суток ВСУ продолжили попытки вести наступательные действия на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Уточняется, что на этом направлении уничтожено до 260 украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки противника; в районах населенных пунктов Торское, Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. «Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30», — указывается в сводке.

На Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка (ДНР); на Запорожском направлении уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. «Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы "МСТА-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30», — отмечают в Минобороны.

В районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, сообщается также в сводке ведомства; в районе села Песчанка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б"», — информирует министерство.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.