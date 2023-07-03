Шойгу сообщил об уничтожении почти всех поставленных Киеву Польшей и Португалией танков Leopard

Российские военные уничтожили 16 танков Leopard, то есть практически 100% поставленных Польшей и Португалией ВСУ машин такого типа.

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Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — заявил глава Минобороны РФ.

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Всего начиная с 4 июня, когда началось украинское контрнаступление, ВСУ потеряли примерно 2,5 тыс единиц техники, отметил Шойгу.

По словам министра, за все это время украинские военные не достигли целей ни на одном из направлений, положившись целиком на обилие западного оружия, которое не оправдало завышенные ожидания.

Также Шойгу заявил, что попытка вооруженного мятежа 24 июня не сказалась на выполнении задач в зоне СВО. «Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — сказал глава российского оборонного ведомства. Он подчеркнул, что попытка дестабилизировать обстановку в РФ провалилась «прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу».

Как писал «Эксперт», 27 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны завил, что с 4 июня, когда началось контрнаступление ВСУ, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Ранее об огромных потерях Киева в ходе украинского контрнаступления сообщал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Согласно обобщенным данным за 4-21 июня, поступившим от разных ведомств, потери личного состава ВСУ превысили 13 тыс. человек, рассказал он.

Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект, затягивая конфликт; все цели спецоперации будут достигнуты.