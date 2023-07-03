У Siemens большие проблемы с ветряными турбинами

В Siemens Energy AG обнаружили серьезный дефект в новой модели ветряных платформ, устанавливаемых на 5.Х платформе. 170-метровые турбины начинают колебаться, что в конце концов может привести к поломкам важных узлов и выходу всей турбины из строя. Дефект может обойтись немецкому производителю оборудования для энергетической отрасли в миллиарды евро, сообщает Bloomberg. Скандал принял общеевропейский размах, потому что может негативно сказаться на «зеленом» переходе континента, т.е. на замене ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, одним из которых является ветряная энергия, вырабатываемая турбинами Siemens.

Скандал уже дорого обошелся немецкому гиганту – узнав о дефекте, инвесторы начали избавляться от его акций, в результате чего рыночная капитализация Siemens Energy уменьшилась на 6 млрд евро. Особую остроту скандалу придает то обстоятельство, что произошел он как всегда в неподходящее время, когда спрос на возобновляемую энергию как никогда высокий.

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Проблем с качеством ветряных турбин у испанского производителя Gamesa, одного из лидеров в ветроэнергетике, выкупленного Siemens в 2017 г., в результате чего появилась компания Siemens Gamesa Renewable Energy, были немало и появились они задолго до слияния. Не исчезли они и после слияния, но последняя, приводящая к колебаниям турбины и в конце концов к ее выходу из строя, судя по всему окажется самой серьезной и дорогой. Правление Siemens Energy сейчас пытается определить способы устранения дефекта и хотя бы приблизительно подсчитать убытки. Этим будет заниматься специальная комиссия. Картина, возможно, существенно прояснится уже 7 июля, когда состоится ее первое заседание.

Естественно, новости о дефекте ветряных турбин быстро дошли до самого верха. В главном холдинге - Siemens AG отреагировали быстро, заявив о снижении доли в Siemens Energy на 6,8% до 25,1%. Siemens AG был крупнейшим акционером турбинного подразделения после его IPO в 2020 году. Между тем, акции самого Siemens Energy 28 июня подешевели на 1,7%. С начале же 2023 года акции компании подешевели в общей сложности уже на 12%.

Сейчас пока точно неизвестно даже количество турбин с дефектом. Говорят, что их может оказаться от 15 до 30%. Даже при самом лучшем сценарии, дефект причиняет ограниченный ущерб наиболее важным узлам ветряных турбин и требует дорогостоящего ремонта. Аналитик JPMorgan Акаш Гупта оценивает его устранение в каждой турбине в 1,7 млн долларов! С учетом того, что ремонтировать придется, не исключено, порядка 1 тысячу турбин, убытки компании составят по минимуму 1,7 млрд долларов. Однако расходы наверняка окажутся значительно выше, потому что на наличие дефекта придется проверить и более старые модели турбин.

Но и на этом неприятности для Siemens Energy не закончатся. Если придется вносить изменения в конструкцию турбин, что вполне вероятно, то модернизированные турбины автоматически станут абсолютно новыми и потребуют новой сертификации. Процесс же этот крайне сложный и длительный и может затянуться на годы.

Естественно, покупатели турбин Siemens Energy сейчас сильно нервничают. Многие жалуются на то, что немецкий гигант держит их в полном неведении. Им приходится сейчас полагаться только на очень поверхностное заявление компании о дефекте, сделанное на прошлой неделе. Производителей ветровых турбин очень мало, их можно пересчитать на пальцам обеих рук. Поэтому особого выбора у них нет, и им, скорее всего, придется продолжить работать с Siemens Energy.

Один из лидеров ветряной энергетики Iberdrola SA недавно купил у Siemens Energy 11 турбин 5.Х, но пока их еще не смонтировал. Прежде чем принять окончательное решение об установке турбин в Испании, испанцы решили провести собственный анализ и во всем досконально разобраться.

Работа Siemens Gamesa Renewable Energy не заладилась с самого начала. Проблемы у новой компании, возникшей после слияния Siemens Wind Power с испанским производителем ветряных турбин Gamesa, начались с самого начала, в 2017 году, когда выяснилось, что корпоративные культуры у компаний совершенно разные. В 2020 году были официально признаны первые серьезные убытки. Тогда же наверху решили заменить директора компании: Маркуса Таке на Андреаса Науэна.

«После слияния сразу возникла проблема интеграции Gamesa и Siemens,- объясняет историю сложных взаимоотношений аналитик Bernstein Дипа Венкатесваран.- По большому счету, слияние оказалось культурным и финансовым провалом».

На нового директора в Siemens возлагали большие надежды, но ему пришлось столкнуться со множеством вызовов: разрывом логистических цепочек и цепочек поставок в результате коронавирусной пандемии, резким ростом стоимости сырья и материалов, который очень больно ударил по всей ветряной энергетике, и многими другими проблемами. Тем не менее, Науэн сумел в первый же год сократить убытки на 626 млн евро. Однако ему не удалось выполнить обещание и вывести компанию в плюс в прошлом году. Убытки вновь начали расти, в результате чего в Gamesa появился новый директор – Йохен Эйкхолт. Он взялся за работу, засучив рукава, и до обнаружения последнего дефекта тоже обещал положительные результаты. Сейчас же и его будущее на этом посту под угрозой.