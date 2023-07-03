ЦБ поставил не на рубль

Торги на валютном рынке Московской биржи начались сегодня с резкого укрепления курса рубля. Уже в течение первого часа курс уходил в район 88,3 руб. за доллар.

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Причиной роста стоимости российской валюты стало закрытие спекулянтами длинных позиций по паре доллар-рубль. В пятницу пара завершила день на отметке 89,55. Здесь проходит верхняя граница восходящего канала по паре от середины октября прошлого года, когда наметилась долгосрочная тенденция обесценивания рубля.

Это довольно мощное сопротивление, и согласно правилам технического анализа, которым руководствуются многие спекулянты, пора фиксировать прибыль и закрывать позиции.

Однако, с выходом на торги крупных игроков в 10.00 мск., российская валюта начала сдавать завоеванные позиции, и к обеду понедельника вновь ушел в район 89,5 руб. за доллар.

Некоторые аналитики в утренних обзорах не исключали небольшого укрепления российской валюты в ближайшее время в рамках технического отскока, отмечая при этом, что нисходящий тренд по рублю остается в силе.

На рынке по-прежнему отмечается дефицит предложения валюты, вызванный как снижением объема российского экспорта при восстановлении импорта, так и, вероятно, увеличением вывода капитала недружественными нерезидентами по согласованию с российскими властями.

В прошлую пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику, отметил, что «в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз».

Многих экспертов удивляет позиция Банка России. От регулятора ждали каких-либо мер в поддержку рубля при достижении курсом района 85-87 руб. за доллар. Но тот же Заботкин в пятницу заявил, что «рисков для финстабильности мы не видим». Именно после этих слов рубль ускорил падение и дошел до сильного сопротивления.

Действительно, сейчас рисков для финансовой системы нет. Они могли бы появиться лишь при гипотетическом приближении курса к отметке 100 руб. за доллар. Для такого сценария характерен рост спроса на валюту и возврат к долларизации, когда в цены контрактов закладываются ожидания дальнейшего падения курса рубля к доллару.

Пока же бюджет выигрывает от девальвации, наполняясь инфляционными рублями.

Но в любом случае, падение рубля даст толчок новому витку инфляции. «В прошлом году во втором полугодии крепкий обменный курс носил дезинфляционный вклад в динамику цен и был одним из факторов, который позволил быстро замедлить инфляцию во втором полугодии прошлого года. В течение этого года при сохранении курса на текущих уровнях он будет носить значимый проинфляционный вклад», — говорил в пятницу Заботкин.

И для борьбы с ростом цен Банк России, никак не повлиявший до сих пор на курс, 21 июля вполне способен повысить ключевую ставку. Но если ранее экономисты прогнозировали повышение показателя стоимости денег в экономике на 0,5 п.п. до 8% годовых, то сейчас споры идут о том, увеличит ли регулятор ставку на 1 или сразу на 1,5 п.п.

Это на какое-то время остановит снижение рубля или даже позволит ему укрепиться. Но для стабилизации курса необходим баланс спроса и предложения валюты на Московской бирже. Достигнут он может быть либо рыночным путем, когда начнет падать импорт из-за того, что подорожавшие товары просто не будут находить спроса, либо иными путями: как за счет резервов, так и, скажем, за счет вменения экспортерам обязанности увеличить продажу своей выручки.

Пока эксперты не берутся оценивать, какой курс в нынешних реалиях будет равновесным. Укреплять же рубль имеющимися в их распоряжении средствами не желают монетарные власти, жертвуя низкой инфляцией и благосостоянием населения ради наполнения бюджета.

Что же касается ближайший перспектив рубля, то попытки его укрепления будут продолжаться, но на сильный рост «россиянина» рассчитывать в текущих условиях не приходится.