Стабильность на фоне санкций

30 июня 2023 года состоялось годовое собрание акционеров НК «Роснефть», на котором был принят ряд важных не только для госкомпании, но и для экономики в целом решений.

Во-первых, акционеры, утвердив годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2022 год, постановили выплатить финальные дивиденды по итогам прошлого года в размере 17,97 руб. на акцию. Во-вторых, участники собрания избрали новый Совет директоров из 11 человек, куда вошли три новых члена.

Об акциях

Напомню, что по итогам первых шести месяцев прошлого года «Роснефть» уже выплачивала дивиденды. В целом за год суммарный дивиденд на акцию составил 38,36 руб. а общая сумма выплат — 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам. То есть, компания продолжать выполнять ранее принятые обязательства.

Текущая дивидендная доходность по акциям «Роснефти» составила 10,1%. Столь высокая маржинальность вряд ли характерна для российского рынка: у «Норникеля» аналогичный показатель находится на уровне 6,7%, у «Новатэка» — 6,1%, у «Полюса» — 5%, у «Сургутнефтегаза» — 3%. И пусть у «Фосагро» доходность достигла 8,9%, а у «РусГидро» — 9,2%, выше 10% из крупнейших компаний не «прыгнул» никто.

Вряд ли нужно говорить о том, что отнюдь не все крупные российские компании пошли на выплату итоговых дивидендов. В качестве примера напрашивается «Газпром», но это и ВТБ, «Россети», «Атомэнергопром», «Алроса» из числа компаний с госучастием, и топовые частники (прежде всего из числа металлургов).

Возвращаясь к «Роснефти», нужно добавить, что с сентября прошлого года акции компании выросли в цене на 90%. Другим интересным фактом, свидетельствующем о доверии рынка, стало то, что с сентября 2021-го по ноябрь 2022 года число акционеров компании выросло в 3,4 раза до 796,6 тыс чел. При этом рост с мая 2020 года еще более впечатляющий — в 4,2 раза.

Биржевая привлекательность акций «Роснефти», а аналитики в один голос дают рекомендацию «покупать», основывается не только на стабильно высокой дивидендной доходности или прогнозируемом росте курса акций чуть ли не в 1,5 раза, но и высоких производственных показателях.

В частности, удельные затраты на добычу у нашей компании вот уже десятилетие значительно ниже показателей других мейджоров. Если у «Роснефти» на конец марта затраты составляли менее $3/б.н.э, а у компаний Персидского залива — $3/б.н.э, то у французской TotalEnergies — $5,5/б.н.э, британской bp — $6,1/б.н.э, бразильской Petrobras — $7,5/б.н.э.

И, конечно, огромный плюс дает флагманский проект «Восток Ойл», где «Роснефть» активно наращивает производственные результаты. Реализация проектов требует немалых инвестиций. Чтобы не сворачивать капзатраты по стратегическим проектам, «Роснефть» утвердила новую программу биржевых облигаций на 1,115 трлн руб. Программа рассчитана на 10 лет и не предполагает единовременного размещения всего лимита, планируется гибкий подход в зависимости от спроса и рыночных условий.

Сомневаться в успехе размещения не приходится, особенно учитывая все нюансы текущей обстановки на внутреннем финансовом рынке, переполненном свободными денежными средствами. Не исключено, что одним из мотивов «приватизации 2.0», предложенной как раз финансистами, стали триллионы «неприкаянных» рублей на банковских вкладах, только проценты по которым «съедают» более триллиона рублей валовых банковских доходов.

Так, по данным АСВ, по итогам первого квартала этого года общая сумма вкладов свыше 20 млн руб. составила в банковской системе 9,4 трлн руб. или четверть всех вкладов. Средства были размещены на 91 тыс счетов (у одного физлица может быть несколько вкладов-счетов).

Если же брать общий размер вкладов свыше 5 млн руб., то он составит уже 13,7 трлн руб. или 36% всех вкладов. Последняя объявленная доходность по крупным вкладам сроком на год и более составила, по сведениям ЦБ, 7,75% годовых.

В ситуации, когда средний размер вклада свыше 20 млн руб. составляет 103,5 миллионов, главное — не заработать, а сохранить. Другими словами, руководствоваться фондовым принципом недавно ушедшего от нас нобелевского лауреата по экономике Гарри Марковица «не клади все яйца в одну корзину».

Разумно предположить, что такой «альтернативной» корзиной для вкладчиков могли бы стать облигации «Роснефти» (при условии, что доходность по ним будет сопоставимой с банковскими вкладами).

Таким образом, грядущее размещение облигаций «Роснефти» станет воплощением принципа win-win: компания привлечет значительные средства («на круг» 1,115 трлн руб.), а банковский сектор снизит процентные расходы. Будем иметь ввиду, что размещение столь большого объема средств, да еще по высокой цене — задача по нынешним временам непростая.

О Совете директоров.

Как уже было сказано, в новый состав Совета вошли три новых представителя. Один из них — ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, подготовивший настоящую и будущую элиту нашей нефтегазовой сферы. Остальные два «новичка» особенно примечательны: первый — это Мухамед Бин Салех Аль-Сада, председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи (Катар), ранее — министр энергетики и промышленности Катара.

Второй — Говинд Коттис Сатиш, управляющий директор индийской ValPro, ранее почти 40 лет проработавший в Indian Oil.

О чем говорят эти назначения? На мой взгляд, они красноречиво свидетельствуют о том, что несмотря на сильнейшее давление, «Роснефть» остается одним из авторитетов и крупнейших мейджоров мирового энергетического рынка. Сохраняя устойчивость, демонстрируя стабильные результаты, выполняя обязательства перед акционерами. Главный из которых — российское государство.