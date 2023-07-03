Стали известны обогатившиеся в этом году российские миллиардеры

Российские миллиардеры в текущем году стали богаче на $16,5 млрд. Более всего выросло состояние основателя «ЛУКойла» Вагита Алекперова, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg. Всего в мировом списке 500 богатейших людей мира сейчас находятся 24 россиянина.

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Значительнее всего, на $4,8 млрд, в этом году увеличилось благосостояние Вагита Алекперова (86 место в рейтинге с состоянием $20,2 млрд). Более чем на $1 млрд разбогатели основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (69 место, +$3,22 млрд, до $23,1 млрд); совладелец «ЛУКойла» Леонид Федун (302 место, +$1,73 млрд, до $7,6 млрд); глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (55 место, +$1,5 млрд, до $26,1 млрд); основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (124 место, +$1,46 млрд, до $14,7 млрд); акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (141 место, +$1,29 млрд, до $13,1 млрд); глава Wildberries Татьяна Бакальчук (447 место, +$1,24 млрд, до $5,7 млрд) и бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (171 место, +$1,03 млрд, до $11,1 млрд).

С начала года в минус ушли семь российских миллиардеров. Больше всех потерял основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (159 место, -$1,57 млрд, до $11,6 млрд).

Самым богатым российским миллиардером, по данным Bloomberg, является владелец «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин (50 место). С начала года он лишился $28,9 млн, его состояние сейчас оценивается в $28,5 млрд.

