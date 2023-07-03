ЦИК перенесет выборы в новых регионах РФ в случае возникновения угроз для жизни людей

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину о подготовке к предстоящей выборной кампании, в том числе в новых регионах.

Она указала на то, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств на территории присоединившихся к РФ регионов у комиссии есть право отложить выборы.

«Поскольку ситуация, действительно, непростая, все может быть. И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, в каком-то районе ситуация может резко ухудшится, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что ЦИК «непременно этим правом воспользуется, если на то будут серьезные основания».

Глава Центризбиркома отметила, что для обеспечения безопасности ЦИК наладил «очень хорошие» контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесены поправки, предполагающие возможность проведения выборов в новых регионах РФ даже в условиях военного положения.