Урожай зерна в России в 2023 году составит около 140 млн т

Россия в текущем году может собрать 130-140 млн т зерна, потенциал по экспорту оценивается минимум в 55 млн т.

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Такие прогнозы озвучил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает «Интерфакс».

«Ожидать новых рекордов не стоит, урожайность уже на 10-12% меньше. Получим 130-140 млн тонн. Все равно урожай хороший, и его объемов нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и иметь очень хорошие перспективы на экспорт в наступившем сезоне. Может, не рекордные, как в минувшем, но никак не меньше 55 млн тонн», — сказал он.

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В 2022 году в РФ были собраны рекордные 157,7 млн т зерна, в том числе 104,2 млн т пшеницы. Экспорт, по предварительным данным, в минувшем сельхозгоду (июль 2022-го — июнь 2023-го) составил 61,8 млн т, отметил Злочевский.

Он рассказал, что уборка зерна в этом году началась раньше, чем в прошлом, и идет опережающими темпами — это связано с ранней весной. «Но урожайность показывает на той же Кубани снижение примерно на 10 ц/га. Это уже результат падения технического уровня отрасли. Автоматом это будет сказываться и в дальнейшем», — уточнил глава Российского зернового союза.

По его мнению, даже несмотря на то, что в некоторых регионах погодные условия улучшились, прошлогоднего уровня урожайности достичь не удастся.