Прага вывела из-под действия санкций более 30 российских компаний

Чехия с начала действия санкций против РФ предоставила исключения для 33 российских компаний.

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Как пишет новостной портал seznam.cz, 37% послаблений, решение о которых принимает республиканское Финансово-аналитическое управление, сделано для предприятий, связанных с атомной энергетикой, 46% исключений предоставлено представителям фармпромышленности.

По данным портала, чаще всего запросы по исключениям из санкций делала крупнейшая энергетическая компания CEZ, владеющая построенными при помощи СССР атомными электростанциями «Темелин» и «Дукованы».

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Сообщается, что чешский энергохолдинг также обращался в Финансово-аналитическое управление с просьбой о снятии ограничений со связанных с атомной энергетикой компаний MSA и Skoda JS.

Skoda JS ранее входила в структуру российской группы ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы), а MSA была в составе ТМК (Трубная металлургическая компания), принадлежащей Дмитрию Пумпянскому, который внесен в санкционные списки.

Чешские власти могут разрешить поставки в Россию препаратов и составляющих для их производства, пишет портал. При этом нужно будет обосновать, что экспорт необходим исключительно в медицинских целях.