В Индии начали платить за российскую нефть в юанях

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы стали оплачивать поставки российской нефти юанями, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Поставки нефти из РФ в Индию продолжают расти, в июне они установили новый рекорд — 2,2 млн баррелей в сутки.

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«Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят России в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах», — сказал источник Reuters в правительстве Индии.

Еще три осведомленных источника подтвердили этот факт, уточнив, что первой нефтеперерабатывающей компанией, которая начала платить за импорт нефти в юанях, стала крупнейшая в стране Indian Oil Corporation Ltd. Первая такая сделка была осуществлена в июне. Примеру компании, по данным источников, последовали две трети частных индийских НПЗ.

В агентстве напомнили, что долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций Москва начала использовать рубли, рупии, дирхамы и юани.

Ранее Bloomberg подсчитал, что поставки российской нефти в Индию в июне составили 2,2 млн баррелей в сутки, что составляет более половины всего нефтяного импорта этой страны. Годом ранее доля российской нефти в Индии составляла 16,5%.