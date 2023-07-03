В ЛНР рассказали об отражении около 60 атак украинских военных за неделю

Российские военнослужащие в течение прошлой недели отразили почти 60 атак ВСУ на луганском направлении.

Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В течение минувшей недели Вооруженными силами РФ на луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника», — цитирует Марочко агентство.

Сообщается, что за минувшую неделю уничтожено около 3 тыс. украинских боевиков и иностранных наемников, пресечена деятельность 14 диверсионно-разведывательных групп на луганском участке фронта.

«Уничтожено около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных боевых бронированных машин, 10 танков, в том числе иностранного производства. Также поражено 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем», — уточнил Марочко.

