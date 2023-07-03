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В Пекине состоялась встреча главнокомандующего ВМФ РФ с главой Минобороны Китая

3 июля 2023, 11:50
piqsels.com

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) рассчитывает на усиление взаимодействия с Военно-морским флотом РФ. 

Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече в Пекине с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, передает ТАСС.

«Мы верим, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться, будут непрерывно развиваться и выходить на новый уровень, — заявил Ли Шанфу.

Он отметил, что между китайскими и российскими военно-морскими силами осуществляются тесные обмены и частое взаимодействие. «Надеемся, что обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях», — подчеркнул глава китайского оборонного ведомства, выразив надежду на то, что ВМС НОАК и ВМФ России будут часто проводить совместные патрули и учения, внося позитивный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности.

Ли Шанфу также заявил, что под стратегическим руководством лидеров двух стран обмены и сотрудничество между вооруженными силами России и Китая неуклонно развиваются.