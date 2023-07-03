Владислав Овчинский: компоненты для промышленных систем охлаждения начали выпускать в Москве

Компания «Новая Орбита» запустила в Москве линию по выпуску медно-алюминиевых теплообменников, увеличив локализацию производства драйкулеров на своем предприятии до 99%. Об этом сообщил 3 июля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, драйкулеры используются в централизованных системах кондиционирования воздуха, а также в разных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, химическая и пищевая. С их помощью оборудование охлаждается за счет окружающей среды, что позволяет сбрасывать большие объемы тепла с минимальными затратами на электроэнергию.

«Основной компонент драйкулеров – медно-алюминиевые теплообменники, которые ранее компания "Новая Орбита" импортировала из Европы. Для достижения технологического суверенитета было принято решение о повышении степени локализации производства этих агрегатов с помощью запуска новой технологической линии», — сказал Владислав Овчинский. По его оценке, в ближайший год мощности предприятия позволят ему увеличить производство до 100 тыс. кВт по холоду.

В составе новой линии, в том числе, — оборудование для размотки, выпрямления и отрезки тонкостенных медных трубок, а также для выпуска алюминиевых ламелей, усилений ламелей из оцинкованной стали, обработки медных трубок после сборки теплообменников, добавил генеральный директор компании Владимир Косенко. Компания панирует также запустить еще одну линию, по выпуску микроканальных теплообменников. Их используют в качестве конденсаторов холодильных установок.

«Новая орбита» специализируется на промышленных системах охлаждения и термостатирования. Изначально компания использовала в своих проектах оборудование европейских производителей, но примерно с 2018 года начала запускать и собственное производство под торговой маркой Clevercold на производственной площадке в Дедовске. Коллектив инженеров, разработчиков и конструкторов создает научно-исследовательские разработки в области инновационных решений для промышленного холодильного оборудования.