Ефимов: в Москве откроют 19 бизнес-центров, где смогут работать более 47 тыс. человек

Инвесторы вложат в проекты создания мест приложения труда 69 млрд рублей. В том числе, будет построено 19 офисных центров. После запуска всех объектов работу смогут получить более 47,6 тысячи человек. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего с 2020 года власти столицы заключили 48 соглашений о создании мест приложения труда, добавил заммэра.

Так, на севере города появятся два офисных здания на Ленинградском шоссе и на улице 5-я Магистральная. Их введут в 2025 и 2026 году соответственно. Еще два бизнес-центра откроют на северо-востоке столицы на Огородном проезде к 2024 году и на улице Двинцева к 2027 году. Так, в округе появится более 7,8 тыс. рабочих мест.

На северо-западе откроют бизнес-объекты – на улицах Шеногина и Берзарина к 2025 и 2026 годам соответственно с возможностью обеспечить работой около 2,3 тыс. человек. Пять центров расположатся на западе столицы - на Молдавской, Озерной, Заречной улицах и в районе Рублево-Архангельское. Благодаря этому работу смогут получить 10,4 тысяч человек.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах откроют по деловому объекту и четыре проекта на территории ТиНАО. Инвесторы направят на реализацию проектов около 19 млрд рублей и поспособствуют трудоустройству 24 тыс. человек.

Программа создания мест приложения труда способствует комплексной застройке районов Москвы. Девелоперы могут получить налоговые льготы, если возводят не только жилые дома, но и инвестируют в появление рабочих мест.