Акция недели: Globaltrans поманил призраком дивидендов

Индекс МосБиржи в пятницу, впервые за 17 месяцев преодолев круглую отметку 3000 пунктов, закрыл торги точно на максимуме с 22.02.22. За неделю он прибавил 2,91%, причем в плюсе оказались 85% бумаг, входящих в его состав. Но даже на фоне такого дружного роста GDR Globaltrans выделялись – они взлетели на 18,4%.

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Между тем они и так весь год росли намного быстрее рынка. С начала января эти депозитарные расписки взлетели в 2,53 раза. Колоссальный рост даже на фоне стремительного восстановления Индекса МосБиржи, прибавившего в этом году 39,67%.

Интерес к этим бумагам был, конечно, не случаен – показатели одного из крупнейших железнодорожных перевозчиков обнадеживают инвесторов. Стабильные операционные результаты, умеренные капитальные затраты и хороший свободный денежный поток позволяют не сомневаться в устойчивости положения компании.

При этом P/E (коэффициент цена/прибыль) ее расписок в конце прошлого года был на уровне 1,9. Сейчас он, конечно, вырос, но есть и признаки того, что ситуация в бизнесе Globaltrans продолжает улучшаться. Объемы перевозок растут. К тому же в первом полугодии ставки аренды для полувагонов увеличились на 13,6% по сравнению со второй половиной прошлого года, а для цистерн – на 15,3%.

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Ожидается продолжение этого роста и в ближайшие месяцы, так что аналитики прогнозируют сильные финансовые результаты. Аналитики «БКС Мир Инвестиций», например, ожидают от Globaltrans более 20 млрд руб. свободного денежного потока по итогам этого года.

Однако из-за регистрации на Кипре компания пока не может платить дивиденды – так что заработанные деньги в основном просто копятся. Но ее долг снижается, к тому же Globaltrans выкупает свои акции, увеличивая долю остающихся акционеров. Так, в июне она объявила о погашении 422 657 акций (0,24% уставного капитала).

Ее дивидендная политика ранее была привязана к свободному денежному потоку и долговой нагрузке. Последняя сейчас такова, что Globaltrans должна была бы отдавать акционерам не менее 50% свободного денежного потока.

И хотя акции с начала года взлетели, в случае выплаты дивидендов это – даже по котировкам закрытия этой недели – все еще сулило бы акционерам доходность порядка 8%. А с учетом свободного денежного потока прошлого года (14,8 млрд руб.) цифра вышла бы двузначной.

И на прошлой неделе у акционеров появилась надежда на получение этих денег. В среду компания объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Основной вопрос его повестки: начало процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

От минимума среды до максимума пятницы акции взлетели на 24,6%, но затем скорректировались. Хотя это собрание акционеров можно рассматривать как первый шаг к возобновлению выплаты дивидендов, гарантий их получения сейчас никто не даст. Процесс предстоит длительный и хлопотный. Потенциальная же дивидендная доходность при столь туманных перспективах ее получения уже не выглядит сверхпривлекательной.

«Инвесторы ожидают, что после редомициляции некоторые транзакции (в том числе и уплата дивидендов) снова станут возможны с сохранением листинга ценных бумаг в Лондоне и Москве, — пишут аналитики ‘Риком-Траст’. Заметим: если в результате редомициляции GlobalTrans сможет переводить деньги из России на зарубежную материнскую компанию, это не будет означать автоматической возможности выплаты дивидендов акционерам. Выплата в адрес НРД может быть заморожена или заблокирована», — отмечают аналитики.