Август исправит подмоченную репутацию лета, пообещали синоптики

Лето в этом году в Центральной России выдалось на 0,9° ниже положенной нормы с перевыполненным в 1,4 раза лимитом по осадкам. Однако летний сезон не пойдет на убыль, и август исправит его «слегка подмоченную репутацию», сообщили в центре погоды «Фобос».

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«В последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода, благодаря чему потеплеет до климатической нормы макушки лета, которая как раз и приходится на 31 июля. Ночью будет +10…+15°, днем +22…+27°», — сообщили синоптики.

Во вторник предстоящей недели август уверенно стартует с летних позиций (днем до +23…+28°), а в среду температура повысится уже до +25…+30°. В четверг и пятницу возможны скоротечные освежающие дожди, температура опустится до +23…+28°, но ночами будет не ниже +14…+19°. К выходным юго-восточные ветры принесут азиатский зной. Ночью будет не ниже +13…+18°, а после полудня столбики термометров впервые этим летом начнут штурмовать 30-градусную высоту.

Еще один всплеск жары до +28…+33° синоптики прогнозируют к 8 августа. После этого температура воздуха начнет понижаться, но на протяжении всех декад будет оставаться чуть выше августовской нормы: ночами +10…+15°, после полудня +20…+25°.

«В целом, август ожидается теплым – на 2,5–3° выше многолетней нормы, то есть среднемесячная температура будет больше соответствовать июлю. Осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм)», — сообщили в центре погоды «Фобос».

