Черная статистика: в Финляндии зафиксирован антирекорд по рождаемости

Число детей, рожденных в Финляндии в январе-июне 2023 года, оказалось самым низким за всю историю измерений, с 1900 года. Суммарный коэффициент рождаемости тоже обновил исторический минимум, упав до уровня 1,28. Население страны растет только за счет миграции, и это устойчивая тенденция, сообщает Iltalehti.

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«Всего за первое полугодие в Финляндии родились 21 180 детей, что на 1 082 меньше, чем в том же периоде 2022 года. Это самый низкий показатель за всю историю измерений, начавшуюся в 1900 году. В этом году снижение рождаемости продолжилось. Так с июля 2022-го по июнь 2023-го прогнозируемый суммарный коэффициент рождаемости составил 1,28. Это рекордно низкий показатель», — сообщил представитель Статистического центра Финляндии Йоонас Тойвола.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Так, суммарный коэффициент рождаемости в Финляндии в 2010 году составлял 1,87, а в 2019-ом — уже 1,35. В 2020 и 2021 годы ситуация немного улучшилась, однако в 2022-ом показатель упал до 1,32.

Из статистики также следует, что в начале текущего года в Финляндию переехали из других стран 28 345 человек, что на 8 233 человека больше, чем в прошлом году. Больше всего мигрантов было с Украины (28% от общего числа), а также из России, Филиппин и Индии. Из Финляндии, в свою очередь, выехали 5 596 человек, что на 1 150 меньше, чем в 2022 году.

