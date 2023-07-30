«До победы еще далеко»: Рогозин объяснил, почему ВСУ — очень серьезный противник

НАТО в течение 30 лет методично готовила против России серьезного противника в лице украинской армии. ВСУ были созданы на базе элитных западных военных округов Советской армии, в наследие им достались передовые предприятия советского ОПК. И после 2014 года все это в открытую стало работать под контролем военно-технического руководства стран-членов НАТО, написал в своем Telegram-канале руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Экс-глава Роскосмоса, который сейчас находится в зоне спецоперации, призвал воспринимать этого врага очень серьезно, поскольку до победы еще далеко, а у России нет права «даже не то, что проиграть, но и сохранить этого врага на будущее нашим детям».

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«Украина стала доверенным партнером Североатлантического альянса задолго до прихода к власти откровенных нацистов. При Кравчуке, Кучме, Ющенко и Януковиче ползучая интеграция этой бывшей советской республики в НАТО шла постоянно, хотя и с разной скоростью. Поэтому лично для меня финал кровавого Майдана в 2014 году и начало гражданской войны на Украине, расстрел несогласного с Киевом Донбасса — эти события были логичными этапами неуклонного движения к постепенному захвату власти в Киеве апологетами "украинства" — чудовищной формы предательства русско-украинского братства и общей истории», — написал Рогозин.

Нынешний противник, с которым сейчас приходится иметь дело на поле боя, по его словам, — глубоко зомбированный, «бешеный враг», блестяще натасканный своими западными политическими и военными инструкторами. И этот враг для России «смертельно опасен, поскольку его победа означала бы конец русской истории». Рогозин считает, что «у нас даже в принципе нет права не то, что проиграть, но и сохранить этого врага на будущее нашим детям».

«В военном же отношении врага надо воспринимать очень серьезно. До победы еще далеко, и она потребует максимального и всеобщего напряжения всего нашего общества и всей нашей экономики. Зато призом в этой борьбе станет статус победителя и ключ к новой экономике и развитию авторитетнейшего в мире государства», — уверен Рогозин.

Он призвал «учить матчасть», изучать повадки врага и поблагодарил волонтеров, которые перевели на русский язык Боевой устав украинских Сил специальных операций. Переведенные документы он также приложил для ознакомления все заинтересованным.

