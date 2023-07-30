«Это очевидно»: Медведев раскрыл, как ВС РФ предотвращают мировой конфликт

Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление ВСУ, не просто защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена использовать ядерное оружие. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Наши Вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется», — сообщил Медведев.

По его мнению, враги России «должны молиться на наших воинов», так как они «не дают разгореться мировому ядерному пожару».

«С Днем Военно-морского флота России! P. S. Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России», — резюмировал Медведев.

Впервые о создании аппарата, позже получившего название «Посейдон», сообщил президент РФ Владимир Путин в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами. «Посейдон» должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

