Калининградцам упростят интернет-торговлю с регионами РФ

В России стартовал эксперимент по упрощению таможенных процедур при перемещении товаров из Калининградской области в материковую часть страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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«В настоящее время товары, вывозимые за пределы особой экономической зоны, которая совпадает с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный вывоз товаров возможен только лично. Это обстоятельство препятствует развитию интернет-торговли в регионе», — пояснили в правительстве.

Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. Все это время вывоз товаров будут оформлять по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенные представители, которые выступят своеобразными посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из других регионов РФ. Упрощенный порядок будет применяться в случае, если стоимость и вес товаров не превысят норму в 1 тыс. евро и 31 кг соответственно. Такие параметры установлены для беспошлинного ввоза товаров личного пользования документами ЕАЭС.

По итогам эксперимента будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе, добавили в правительстве.

