Минобороны сообщило о налетах киевских БПЛА на Москву, Подмосковье и Крым

Прошедшей ночью Киев пытался атаковать объекты в Крыму с помощью 25 беспилотников самолетного типа, а к утру три украинских БПЛА были уничтожены в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. 16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также заявили о пресечении атак БПЛА по объектам в Москве: один украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два — подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, «потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

