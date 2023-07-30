Моспром организовал бизнес-миссию для столичных предприятий в Республику Беларусь

Промышленники Москвы договорились о сотрудничестве и совместных проектах с белорусскими предприятиями. Общение состоялось в рамках бизнес-миссии в Минск и Гомель, которая прошла с 11 по 13 июля. Всего при поддержке специалистов центра «Моспром» было проведено 116 встреч с 52 ведомствами. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, 3D-сканеры производства столичной компании 3DQuality будут предоставлены Минскому тракторному заводу для последующего их использования в производстве. Московская компания также обсудила применение оборудования с одним из образовательных учреждений Минска.

Совместное производство может появиться по итогам переговоров столичной компании «Имя Авто», специализирующейся на производстве бронированных спецмашин, и белорусского предприятия по переоборудованию микроавтобусов. Поставку московских аккумуляторов для клининговых машин обсудили компания Clean Power с белорусской сетью продовольственных магазинов.

Компания «Спец-Телеком» смогла найти новых партнеров для реализации крупных инфраструктурных проектов. По словам директора по маркетингу предприятия Ирины Штефан, успешные переговоры о проведении модернизации систем связи провели с предприятиями «Могилевтрансмаш», ОАО «Гродно Азэт», ОАО «Гомельский химический завод». На стадии обсуждения сейчас находятся еще несколько масштабных проектов, добавила она.

Помимо этого, вопросы сотрудничества и условия поставок столичной продукции обсуждали с белорусским производителем сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш» и белорусской государственной нефтехимической компанией ПО «Белоруснефть».

Специалисты центра «Моспром» исследуют целевые рынки для столичных производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам найти контрагентов, проводить переговоры, и обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.