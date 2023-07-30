Ралли Nasdaq: прИИехали

Этот сезон отчетности инвесторы заранее списали со счетов. Всем было понятно, что по его итогам прибыли компаний в третий раз подряд уйдут в минус в годовом выражении. А с рецессией доходов, как принято называть такой спад в течение двух кварталов подряд, публика смирилась еще весной.

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Теперь же многие сочли, что именно в апреле-июне прибыль прошла «дно» — и дальше будет только выше. У компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, она, исходя из уже опубликованной отчетности и прогнозов, по данным Refinitiv, упадет на 6,4%. Это будет самое большое сокращение прибыли с третьего квартала 2020 года.

Суммы технологий

Но и аналитики попытались сыграть с инвесторами в старую игру: из 254 участников S&P 500, успевших отчитаться, 79% превзошли ожидания по прибыли, а 63% – по выручке. И тут оказалось, что публику теперь не только особо не пугает падение доходов компаний, но и превышение ими заниженных прогнозов тоже не слишком радует.

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И особенно это касалось технологических компаний: все-таки за их плечами серьезное ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта. Его поначалу вели за собой крупнейшие по капитализации компании Nasdaq, но затем оно расширилось и на акции более мелких фирм, в том числе и из традиционных секторов. И все же пока до технологических бумаг им далеко.

Индекс S&P 500 вырос в этом году почти на 19%, а сектор информационных технологий в нем прибавил все 46%. Технологический Nasdaq 100 подскочил на 44%, выведя свой коэффициент P/E (цена/прибыль) на уровень 35. Последнее, мягко говоря, уже совсем недешево.

Между тем устроивший догоняющее ралли Dow Jones Industrial Average все еще прибавляет с начала года только 6,98%. И это при том что на этой неделе он добился редчайшего результата: завершил серию из 13 подряд торгов, закрытых в плюс. В прошлый раз такое удавалось ему при президенте Рональде Рейгане и председателе ФРС Поле Волкере – в начале января 1987 года.

А если бы эта серия не прервалась в четверг обвалом на слухах о грядущем ужесточении политики Банка Японии, то ее аналоги было бы найти вообще непросто. Разве что во времена, когда ФРС не было и в проекте, а президентом США был Уильям Мак-Кинли.

14 положительных закрытий подряд в истории старейшего индекса мира были лишь однажды – в июне 1897 года. Но возможно сравнивать рекорды было бы некорректно, учитывая, что в Dow Jones Industrial Average тогда входило только 12, а не 30 акций.

Инвесторы голосуют ногами

Как бы то ни было, в этом сезоне отчетностей для всех, а особенно для технологических компаний, внезапно стали особенно важны не столько результаты II квартала, сколько прогнозы. Именно поэтому, например, на этой неделе резко падали акции Microsoft, хотя ее выручка и прибыль превзошли ожидания аналитиков.

Но компания вынуждена наращивать капитальные затраты, в том числе на графические процессоры, чтобы удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы ИИ. И модная тема вдруг заиграла не самыми приятными красками.

Вчера акции Microsoft, правда, отскочили на 2,3%, но все еще теряют 3,8% от максимума вторника, когда и вышла отчетность. А вот акции Intel, не только после двух кварталов убытков внезапно показавшей прибыль, но и давшей оптимистичные прогнозы, взлетели вчера на 6,6%. Ситуация на рынке персональных компьютеров, по ее мнению, налаживается.

Оптимизм инвесторов подкрепляют и последние данные по неожиданно быстрому приросту ВВП США и снижению инфляции, вышедшие как в пятницу, так и ранее на этой и прошлой неделе. Это позволяет быкам надеяться на то, что экономика сможет избежать рецессии, связанной с ужесточением денежно-кредитной политики.

Сами компании тоже по мере сил способствуют переключению фокуса внимания публики. В этом сезоне отчетности они меньше говорят об экономических проблемах и больше об ИИ. Половина фирм, входящих в Nasdaq 100, уже отчиталась и, согласно анализу Bloomberg, их руководители стали заметно реже использовать такие слова, как «инфляция» и «рецессия» в разговорах с инвесторами.

Но и публика уже в меньшей степени поддается хайпу вокруг ИИ. В потоке новостей на модную тему стали появляться первые подводные камни, а технологические акции уже и так изрядно подорожали. Да и с рецессией все неочевидно, как и с тем, был ли подъем ставки ФРС на этой неделе последним. Быки в это верят, но ими круг участников рынка не исчерпывается.

По данным Refinitiv Lipper, за семь дней до 26 июля инвесторы вложили $24,62 млрд в фонды денежного рынка США. Это их первая чистая покупка с 5 июля – и она явно не свидетельствует о доверии к этому ралли.

При том из технологических акций впервые за пять недель был зафиксирован отток. Он составил $1,96 млрд. Стоит ли удивляться, что хотя благодаря росту в пятницу Nasdaq и прибавил за неделю 2,02%, но до июльского максимума так и не дотянул?