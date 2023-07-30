Путин сообщил о 30 новых кораблях, которые пополнят военно-морской флот в 2023 году

Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, только за этот год его пополнят 30 кораблей разных классов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

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«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — сообщил Путин.

В пример он привел уже заступивший на боевое дежурство ракетный корвет «Меркурий», который был назван в память о подвиге команды легендарного брига. Почти 200 лет назад этот корвет в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями.

Президент поздравил всех с Днем ВМФ, подчеркнув, что на протяжении веков флот «был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества». Именно в защите Отечества и заключается его главное предназначение, указал Путин.

В этом году в Главном военно-морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте, приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих.