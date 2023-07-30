Россия и Белоруссия обменяются комплектующими при производстве лифтов

При производстве белорусских лифтов будут применяться российские комплектующие, а при производстве российских — белорусские, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

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«Директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень посетил Могилевский завод лифтового машиностроения и обсудил с замминистра промышленности Республики Беларусь Алексеем Козловым перспективы развития отрасли лифтостроения в Союзном государстве. В рамках созданной рабочей группы по лифтостроению ведется активная работа по развитию кооперационных связей между производителями лифтового оборудования РФ и РБ», — сообщили в российском министерстве.

Там уточнили, что в Могилеве, в частности, обсуждалась возможность применения российских комплектующих в белорусских лифтах и белорусских компонентов — в российских. Соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства РФ от 17.06.2015 № 719 в части корректировки критериев на «Лифты пассажирские», добавили в Минпромторге.

