За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах проведения спецоперации. В Днепропетровской области были уничтожены центр обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ, кроме того, российские войска продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника на Купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В районе населенного пункта Ямполь ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, были успешно отражены семь атак ВСУ, уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две американские артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении отражены три атаки противника, ликвидировано около 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях отражена атака противника и пресечена деятельность диверсантов. Противник на этих двух направлениях потерял до 250-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении российские войска наступали в направлении Новоселовского ЛНР и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника. Потери противника составили более 80-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и склад боеприпасов. На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 44 украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 245 вертолетов, 5358 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11029 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5661 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11971 единица специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

