В правительстве объяснили, почему Россия не выйдет из МВФ

Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Как говорится в отзыве кабмина, размещенном в базе данных Госдумы, это одностороннее решение несет риски для вложенных активов РФ.

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В законопроекте от КПРФ предлагается признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития», а также денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в 1992 году.

«Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС», — говорится в отзыве.

В правительстве также отметили, что МВФ и Группа Всемирного банка остаются для России крупнейшими экспертными площадками и позволяют РФ представлять свою позицию.