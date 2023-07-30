В Раде раскрыли размер финансовых вливаний Запада в бюджет Украины

Украина с начала текущего года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от стран Запада и международных финансовых организаций. Это составило 49,1% от всех поступлений, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее данные приводит Telegram-канал Верховной рады.

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«$25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года. Внешние ресурсы за первое полугодие составляли 49,1% всех поступлений общего фонда государственного бюджета», — заявила Пидласа.

Она уточнила, что крупнейшим донором бюджета Украины остается Евросоюз, который в этом году уже предоставил $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи, по ее словам, были и остаются США — они выделили $7,2 млрд грантовых средств.

«Это важно в условиях, когда доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5% ВВП», — подчеркнула Пидласа.

Она также добавила, что с начала года от МВФ в украинскую казну поступило $3,59 млрд и еще $1,76 млрд — от Канады.

По итогам прошлого года бюджет Украины пополнился международной помощью в размере $32,3 млрд. Из них $11,99 млрд — от США, $7,96 млрд — от ЕС, $2,69 млрд — от МВФ и $1,89 млрд — от Канады.

