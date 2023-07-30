За 20 минут все снесло: девять человек погибли от разгула стихии в Приволжье

В Приволжском федеральном округе девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС России. В Марий Эл смертельный ураган унес жизни семерых туристов, отдыхавших на озере Яльчик — на их палатки обрушились деревья.

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«Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа (Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них 9 — погибли», — сообщили в МЧС.

Самый мощный удар стихии был зафиксирован у озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. По данным правительства Марий Эл, из семерых погибших трое — дети. Еще 20 человек сильно пострадали, 15 — госпитализированы.

Один из очевидцев смертельного урагана на озере Яльчик рассказал РЕН ТВ, что субботний день был жаркий и ничто не предвещало беды. Около 18:15 над озером нависла небольшая туча. Отдыхающие решили, что просто пройдет легкий дождь, однако вдруг резко потемнело и начался сильнейший ураган. По его словам, за 20 минут «просто все снесло». Ураган повалил большие деревья, которые придавили палатки с отдыхающими.

По данным МЧС, в районе Яльчика в тот день отдыхали несколько сотен человек в машинах и палатках.

В результате стихии в 520 населенных пунктах Приволжского федерального округа без света остались 99,5 тыс. человек. Ветер повредил кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалил 550 деревьев. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

