Акции дня: отчетность «дочек» добавила драйва акциям «ФСК-Россети»

Ростом котировок закончилась сессия торгов для акций компании «ФСК-Россети». В понедельник, 31 июля бумаги подорожали на +9,15% до 0,12 рублей за акцию.

Как считают эксперты, акции росли на фоне неплохой отчетности дочерних компаний по РСБУ за I полугодие 2023 года. Так, например, «Россети Юг» в январе-июне 2023 года увеличила чистую прибыли в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и получила 2,2 млрд рублей. А чистая прибыль «Россети Центр» по РСБУ в январе-июне этого года достигла 5,11 млрд рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года.

«Многие из "дочек" уже показали неплохой рост в конце прошлой недели и теперь потянули за собой акции головной компании. Причиной столь существенного роста чистой прибыли остается увеличение тарифов в декабре 2022 года, хотя многие компании также зафиксировали положительную динамику по другим статьям. Что касается акций самой "ФСК-Россети", то столь существенный внутридневной взлет сложно оправдать только результатами "дочек" и доступной на настоящий момент рыночной информацией. Кроме того, мы по-прежнему не ожидаем дивидендов от компании в 2023 году в связи с масштабной инвестиционной программой», - считает аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,16% до 3073,5 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,30% до 1057,43 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:44 мск составила 85,06 долларов за баррель (+0,96%). Российская валюта укреплялась – 91,78 руб. за доллар.