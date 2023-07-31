Актуально в условиях санкций: Нацбанк Белоруссии запланировал внедрить цифровой рубль

Внедрение цифрового белорусского рубля (ЦБР) является одним из ключевых, сложных и масштабных проектов. Он особенно актуален в условиях санкционного давления на экономики России и Белоруссии, а также ограничения доступа к международным платежным системам, следует из доклада зампреда правления Нацбанка Белоруссии Дмитрия Калечица.

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«Расчеты с цифровым рублем планируется относить к безналичной форме расчетов. Цифровой белорусский рубль предлагает ряд преимуществ для населения, бизнеса, банков и государства. Особый интерес представляет возможность осуществления трансграничных платежей в цифровых валютах центральных банков. Взаимодействие платформ цифровых валют центральных банков позволит повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров путем их интеграции, что особенно актуально в условиях санкционного давления на экономики России и Беларуси, а также ограничения доступа к международным платежным системам», — говорится в докладе.

Калечиц уточнил, что Нацбанк рассматривает гибридную модель ЦБР, основными характеристиками которой являются: концентрация обязательств и платежей в ЦБР в рамках одной платформы; доступность ЦБР для физических и юридических лиц с участием банков (финансовых организаций), задействующих свою инфраструктуру для обслуживания клиентов; возникновение новых бизнес-направлений для банков (финансовых организаций) и возможность резервного восстановления системы в случае сбоев. По данным регулятора, многие центробанки отдают предпочтение именно такой гибридной модели.

