«Алроса» инвестировала $15 млн в совместный с Зимбабве проект

«Алроса» инвестировала около $15 млн в совместное с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) предприятие, которое занимается поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории южноафриканской страны. Об этом агентству «Прайм» сообщили в российской компании.

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«На сегодняшний день инвестиции "Алросы" в проект СП с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) составили около 15 миллионов долларов», — сообщили в крупнейшей алмазодобывающей компании.

В пресс-службе также добавили, что «Алроса» работает в Африке уже 30 лет, развивая проекты по поиску алмазных месторождений и строительству алмазодобывающих производств. Так, в 1990-е году в Анголе с помощью россиян практически с нуля было запущено современное алмазное производство, и сегодня это государство является одним из ведущих поставщиков алмазов на мировой рынок. Сотрудничество с Зимбабве сегодня реализуется через инвестиции в геологоразведку и строительство алмазодобывающих предприятий. Освоение новых алмазных месторождений также позволит Зимбабве занять ведущие роли на мировом рынке, уверены в «Алроса».

В декабре 2019 года российская компания и зимбабвийская ZCDC завершили создание совместного предприятия по поиску и геологоразведке новых коренных месторождений алмазов на территории африканской страны. По условиям соглашения, доля «Алроса» в СП Alrosa (Zimbabwe) Limited составила 70%, африканской стороны — 30%. Геологоразведка в данный момент ведется на 40 участках в соответствии с выданными лицензиями.

