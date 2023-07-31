Добытчики минтая пообещали на треть увеличить поставки в этом году

По итогам года объем поставок продукции из минтая отечественного производства на внутренний рынок России может достичь 240 тыс. тонн, что на 30% больше прошлогоднего показателя. В первом полугодии для российского потребителя уже отгружено около 140 тыс. тонн продукции из минтая, сообщили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Статья по теме: Путина идет ударными темпами: вылов лососей в России вырос почти на 50%

«За 6 месяцев 2023 года отгрузки минтаевой продукции отечественного производства в порты Дальнего Востока превысили 338 тыс. тонн, из них 152 тыс. тонн мороженой рыбы, 10,9 тыс. тонн филе, 11,6 тыс. тонн сурими, 4,4 тыс. тонн муки, 4,2 тыс. тонн икры, 0,9 тыс. тонн фарша, 1,8 тыс. тонн молок и печени минтая. Еще 152,5 тыс. тонн – это сырец, направленный на дальнейшую переработку на береговые заводы. Для внутреннего потребления отгружено около 140 тыс. тонн различной продукции из минтая», — сообщил президент АДМ Алексей Буглак.

Доля импорта, по его словам, по-прежнему минимальна – в январе-июне в Россию было ввезено около 80 тонн филе минтая.

По данным ассоциации, к 24 июля в России вылов минтая приблизился к 1,4 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии отечественные рыбопромышленные предприятия произвели 441 тыс. тонн минтая мороженого (+15% к 2022 году), 62,3 тыс. тонн филе минтая (-25%), 11,6 тыс. тонн фарша минтая (-39%), 48,4 тыс. тонн муки из минтая (+10%), 33,5 тыс. тонн икры минтая (+10%), 29,2 тыс. тонн минтаевого сурими (в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

«Несмотря на традиционное снижение интенсивности отгрузок во втором полугодии, текущая динамика позволяет прогнозировать рост поставок на внутренний рынок по итогам года на 20-30% по сравнению с 2022 годом (183 тыс. тонн), до значений в 220-240 тыс. тонн. Еще несколько лет назад этот показатель был на уровне 100 тыс. тонн», — отметил Буглак.

Глава АДМ напомнил, что минтай — один из основных видов рыбы в потребительской корзине россиян. Кроме того, в текущем году ассоциация запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на внутреннем рынке, благодаря которой в ближайшие три года потребление минтая в России должно выйти на уровень 300–350 тыс. тонн.

