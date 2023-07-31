Глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ в июле

В течение последних четырех недель украинская сторона потеряла свыше 20 тыс. военнослужащих.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более двадцати тысяч восьмисот военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, только 26 и 27 июля в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, в том числе три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. «В общей сложности 63 единицы бронетехники», — уточнил Шойгу.

Глава оборонного ведомства поблагодарил весь участвующий в СВО личный состав за службу, мужество и героизм. «Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально», — подчеркнул Сергей Шойгу.