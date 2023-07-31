Италия подкачала

Италия, третья экономика Европы, неожиданно для всех и, в первую очередь, для самих итальянцев показала во втором квартале спад. Это, пишет Bloomberg, сильный удар по премьер-министру Джорджии Мелони, которая изо всех сил пытается поднять уровень жизни итальянцев и уменьшить госдолг.

Национальный институт статистики Италии (ISTAT) сообщил, что по сравнению с первыми тремя месяцами года в экономике зафиксирован спад на 0,3%. Это значительно хуже прогнозируемого аналитиками Bloomberg нулевого роста экономики во втором квартале. Рим движется в противоположном направлении – в целом, в еврозоне по итогам второго квартала пусть и небольшой, но все же рост. Экономисты ISTAT, кстати, объясняют по горячим следам слабые квартальные показатели снижением внутреннего спроса и отсутствием роста экспорта. Наиболее слабые результаты показали в апреле-июне промышленность и сельское хозяйство.

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Слабые результаты свидетельствуют, что третья экономика зоны единой европейской валюты страдает от роста учетной ставки ЕЦБ, ослабления спроса в масштабах всей планеты и сворачивания поддержки бизнеса властями. Особенно наглядно все это видно при сравнении с показателями первого квартала, когда экономика порадовала итальянцев и Брюссель ростом ВВП на 0,6%.

Спад итальянской экономики – удар в спину правящей коалиции. Не далее как на прошлой неделе Джорджия Мелони хвалилась, что благодаря экономической политике ее правительства экономика Италии обошла по темпам роста Францию и Германию. После квартальной отчетности МВФ быстро скорректировал прогноз для итальянской экономики по итогам года и снизил его до 1,1%. Между тем, в июне, после высоких показателей турсектора, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что Италии по плечу годовой рост даже в 1,4%.

Среди причин слабого квартала в Италии так же, как в ФРГ, называют снижение спроса китайских потребителей. Кстати, министр обороны Италии Гвидо Крозетто на днях объявил о скором выходе страны из китайского мегапроекта «Один пояс, один путь».

Как показал опрос менеджеров по закупкам, июнь оказался для итальянских фабрик и заводов худшим месяцем с начала 2020 года. 1 августа должны появиться данные по июлю, но экономисты считают, что скорее всего эта тенденция продолжится.

Eurostat сообщил о росте экономики еврозоны во втором квартале на 0,3%. Рост Франции и Испании перевесил топтание на месте немецкой экономики и спад итальянской.

Тормозит развитие как всей экономики зоны, так и, наверняка, ее главных экономик неопределенность, связанная с политикой ЕЦБ. Очевидно, что самая агрессивная фаза ужесточения монетарной политики подходит к концу, но не очень ясно, будет ли Кристин Лагард еще поднимать ставку и, если будет, то когда.

От политики главного европейского банка будет зависеть уровень инфляции. В июле инфляция в еврозоне без цен в наиболее волатильных секторах (например, в энергетике) составила 5,5%. Но и в отношении инфляции Италия явно отстает от еврозоны в целом: 5,3% и 6,4% соответственно.

Не удалось добиться успехов во втором квартале Джорджии Мелони и в выполнении обещания снизить госдолг. Отношение госдолга к ВВП осталось выше 140% и, по прогнозам экономистов Еврокомиссии, едва ли существенно изменится во второй половине года.

