Московская компания в 2,5 раза увеличила выпуск компонентов для систем автоосвещения

Московское предприятие «Светосервис ТелеМеханика» в январе-июне 2023 года увеличило производство оборудования в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было выпущено более 7,3 тыс. компонентов для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

За весь 2022 год компания произвела свыше 11,5 тыс. единиц оборудования, добавил руководитель департамента. «Светосервис ТелеМеханика» является частью корпорации «БЛ ГРУПП». На производстве разрабатывают и производят собственную систему управления освещением – программно-аппаратный комплекс АСУ «БРИЗ». Программное обеспечение, на котором работает комплекс, включено в Реестр российского программного обеспечения по классу «Средства мониторинга и управления».

Как рассказал заместитель директора по развитию компании Андрей Киричок, компания за счет своей продукции собирает данные о состоянии уличного освещения и может регулировать его яркость. Еще одна умная разработка предприятия – система контроля целостности питающих линий – помогает отслеживать состояние кабеля и препятствует хищениям.

Предприятия столичной промышленности удовлетворяют потребности отечественного рынка во многих видах изделий: одежде и обуви, косметике, мебели, лекарствах, станках, электрооборудовании, отметил Овчинский. Всего в Москве работают почти четыре тысячи промышленных площадок, где трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Развивать свои площадки предприятиям помогают более чем 20 инструментов системных мер поддержки, в числе которых субсидии и целевые займы. Помимо этого, компании могут воспользоваться рядом антикризисных мер поддержки.